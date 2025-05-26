26.05.2025
Смотреть онлайн Martin Huk - Tomas Turek 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Martin Huk — Tomas Turek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Превью матча Martin Huk — Tomas Turek
История последних встреч
Martin Huk
Tomas Turek
4 побед
2 побед
67%
33%
13.11.2025
Martin Huk
3:1
Tomas Turek
31.05.2025
Tomas Turek
1:3
Martin Huk
31.05.2025
Tomas Turek
3:1
Martin Huk
31.05.2025
Martin Huk
1:3
Tomas Turek
29.05.2025
Tomas Turek
0:3
Martin Huk
31.05.2025
Tomas Turek
1:3
Martin Huk
31.05.2025
Tomas Turek
3:1
Martin Huk
31.05.2025
Martin Huk
1:3
Tomas Turek
29.05.2025
Tomas Turek
0:3
Martin Huk
29.05.2025
Tomas Turek
2:3
Martin Huk
