онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Олег Витровый — Ярослав Стрнад 1964 . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Олег Витровый — Ярослав Стрнад 1964

Команда Олег Витровый в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Ярослав Стрнад 1964, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Ярослав Стрнад 1964, в том матче победу одержали хозяева.