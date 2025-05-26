26.05.2025
Смотреть онлайн Ян Стеффан - Lukas Malek 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ян Стеффан — Lukas Malek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Ян Стеффан — Lukas Malek
История последних встреч
Ян Стеффан
Lukas Malek
1 победа
0 побед
100%
0%
12.11.2025
Ян Стеффан
3:0
Lukas Malek
Комментарии к матчу