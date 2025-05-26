26.05.2025
Смотреть онлайн Ростислав Хасманда - Дмитро Пархоменко 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ростислав Хасманда — Дмитро Пархоменко . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 0
26 мая 2025
Превью матча Ростислав Хасманда — Дмитро Пархоменко
История последних встреч
Ростислав Хасманда
Дмитро Пархоменко
1 победа
0 побед
100%
0%
30.05.2025
Дмитро Пархоменко
2:3
Ростислав Хасманда
Комментарии к матчу