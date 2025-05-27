Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jiri Ruzicka — Тадеас Зика . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Jiri Ruzicka — Тадеас Зика

Команда Jiri Ruzicka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Тадеас Зика, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Jiri Ruzicka, в том матче победу одержали хозяева.