Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Тадеас Зика — Михал Ваврецка . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Тадеас Зика — Михал Ваврецка

Команда Тадеас Зика в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Михал Ваврецка, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Тадеас Зика, в том матче победу одержали хозяева.