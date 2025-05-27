Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ростислав Ключук — Ondrej Svacha . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Ключук — Ondrej Svacha

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Ondrej Svacha, в том матче победу одержали хозяева.