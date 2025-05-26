Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Ян Зандецки — Артур Грела . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .

Превью матча Ян Зандецки — Артур Грела

Команда Ян Зандецки в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Артур Грела, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Ян Зандецки, в том матче победу одержали гостьи.