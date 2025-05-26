26.05.2025
Смотреть онлайн Адриан Уичек - Матеуш Голебьёвски 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Адриан Уичек — Матеуш Голебьёвски . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:50 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Превью матча Адриан Уичек — Матеуш Голебьёвски
История последних встреч
Адриан Уичек
Матеуш Голебьёвски
3 побед
2 побед
60%
40%
12.11.2025
Матеуш Голебьёвски
1:3
Адриан Уичек
12.11.2025
Матеуш Голебьёвски
2:3
Адриан Уичек
28.05.2025
Адриан Уичек
1:3
Матеуш Голебьёвски
28.05.2025
Матеуш Голебьёвски
3:0
Адриан Уичек
27.05.2025
Матеуш Голебьёвски
2:3
Адриан Уичек
