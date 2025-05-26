26.05.2025
Смотреть онлайн Томасз Филбрандт - Marcin Balcerzak 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Томасз Филбрандт — Marcin Balcerzak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Томасз Филбрандт — Marcin Balcerzak
История последних встреч
Томасз Филбрандт
Marcin Balcerzak
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Томасз Филбрандт
2:3
Marcin Balcerzak
Комментарии к матчу