Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Grzegorz Poliniewicz — Томасз Филбрандт . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени .

Превью матча Grzegorz Poliniewicz — Томасз Филбрандт

Команда Grzegorz Poliniewicz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Томасз Филбрандт, в том матче победу одержали гостьи.