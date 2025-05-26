26.05.2025
Смотреть онлайн Krzysztof Wloczko - Кристиан Колодзей 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Krzysztof Wloczko — Кристиан Колодзей . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Превью матча Krzysztof Wloczko — Кристиан Колодзей
История последних встреч
Krzysztof Wloczko
Кристиан Колодзей
3 побед
3 побед
50%
50%
04.06.2025
Krzysztof Wloczko
1:3
Кристиан Колодзей
01.06.2025
Кристиан Колодзей
3:2
Krzysztof Wloczko
28.05.2025
Krzysztof Wloczko
3:0
Кристиан Колодзей
27.05.2025
Krzysztof Wloczko
0:3
Кристиан Колодзей
26.05.2025
Krzysztof Wloczko
3:2
Кристиан Колодзей
