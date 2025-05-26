Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Петр Цирнек — Артур Грела . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Петр Цирнек — Артур Грела

Команда Петр Цирнек в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Артур Грела, в том матче победу одержали хозяева.