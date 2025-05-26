Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Grzegorz Poliniewicz — Мичал Малачовски . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени .

Превью матча Grzegorz Poliniewicz — Мичал Малачовски

Команда Grzegorz Poliniewicz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Мичал Малачовски, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Мичал Малачовски, в том матче победу одержали хозяева.