Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мирослав Скленски — Мичал Малачовски . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени .

Превью матча Мирослав Скленски — Мичал Малачовски

Команда Мирослав Скленски в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мичал Малачовски, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Мичал Малачовски, в том матче победу одержали гостьи.