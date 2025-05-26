Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мирослав Скленски — Marcin Balcerzak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:10 по московскому времени .

Превью матча Мирослав Скленски — Marcin Balcerzak

Команда Мирослав Скленски в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Marcin Balcerzak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Мирослав Скленски, в том матче победу одержали хозяева.