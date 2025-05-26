Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мачей Новалинский — Артур Грела . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:25 по московскому времени .

Превью матча Мачей Новалинский — Артур Грела

Команда Мачей Новалинский в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Артур Грела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Артур Грела, в том матче победу одержали гостьи.