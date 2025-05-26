Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кристиан Колодзей — Якуб Зочняк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Кристиан Колодзей — Якуб Зочняк

Команда Кристиан Колодзей в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Якуб Зочняк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Якуб Зочняк, в том матче победу одержали гостьи.