Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Яромир Зламал — Томас Воржишек . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Яромир Зламал — Томас Воржишек

Команда Яромир Зламал в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Томас Воржишек, в том матче победу одержали гостьи.