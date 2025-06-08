Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу : Темуко — Аудакс , 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер .

Превью матча Темуко — Аудакс

Команда Темуко в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Аудакс, в том матче победу одержали хозяева.