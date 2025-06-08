Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Темуко - Аудакс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: ТемукоАудакс, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Эстадио Герман Бекер
Кубок Чили по футболу
Темуко
36'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
Аудакс
18'
55'
Смотреть онлайн
Аудакс icon
18'
Темуко icon
36'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Аудакс icon
55'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Аудакс - Угловой
16'
Угловой
Аудакс - Угловой
18'
Аудакс - 1-ый Гол
28'
Угловой
Темуко - Угловой
36'
Угловой
Темуко - Угловой
36'
Темуко - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
55'
Аудакс - 3-ий Гол
58'
Угловой
Темуко - Угловой
62'
Угловой
Аудакс - Угловой
65'
Угловой
Аудакс - Угловой
67'
Угловой
Темуко - Угловой
79'
Угловой
Темуко - Угловой
87'
Угловой
Аудакс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,1

Превью матча Темуко — Аудакс

Команда Темуко в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Аудакс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Темуко
Темуко
Аудакс
Темуко
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.07.2025
Аудакс
Аудакс
2:0
Темуко
Темуко
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Темуко Темуко
63%
Аудакс Аудакс
37%
Атаки
142
112
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
2
7
Игры 1/8 финала
11.07.2025
Хуачипато
2:0
Д. Консепсьон
Завершен
03.07.2025
Серена
4:1
Сан-Луис Кильота
Завершен
02.07.2025
Ла Калера
1:4
Кокимбо Унидо
Завершен
02.07.2025
Депортес Лимаче
3:0
Кобрелоа
Завершен
02.07.2025
Нубленсе
2:0
Магальянес
Завершен
02.07.2025
Аудакс
2:0
Темуко
Завершен
01.07.2025
Антофагаста
2:3
Сантьяго В
Завершен
12.06.2025
У. Де Чили
2:2
Курико Унидо
Завершен
09.06.2025
Кокимбо Унидо
2:1
Ла Калера
Завершен
08.06.2025
Кобрелоа
1:3
Депортес Лимаче
Завершен
08.06.2025
Сантьяго В
3:0
Антофагаста
Завершен
08.06.2025
Курико Унидо
2:1
У. Де Чили
Завершен
08.06.2025
Темуко
1:2
Аудакс
Завершен
07.06.2025
Магальянес
1:1
Нубленсе
Завершен
07.06.2025
Сан-Луис Кильота
3:1
Серена
Завершен
