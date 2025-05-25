Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Slosarczyk — Adrian Panczyk . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Pawel Slosarczyk — Adrian Panczyk

Команда Pawel Slosarczyk в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Adrian Panczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Pawel Slosarczyk, в том матче победу одержали гостьи.