25.05.2025
Смотреть онлайн Даллас Баптист - Джексонвиль Стэйт 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Даллас Баптист — Джексонвиль Стэйт . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Завершен
3 : 5
25 мая 2025
Превью матча Даллас Баптист — Джексонвиль Стэйт
История последних встреч
Даллас Баптист
Джексонвиль Стэйт
0 побед
1 победа
0%
100%
24.05.2025
Джексонвиль Стэйт
11:7
Даллас Баптист
Комментарии к матчу