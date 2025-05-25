Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Piotr Przewlocki — Adrian Panczyk . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Piotr Przewlocki — Adrian Panczyk

Команда Piotr Przewlocki в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Adrian Panczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Piotr Przewlocki, в том матче победу одержали гостьи.