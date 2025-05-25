Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Damian Bucko — Andrzej Krezel . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Damian Bucko — Andrzej Krezel

Команда Damian Bucko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Andrzej Krezel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали гостьи.