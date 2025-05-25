Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Damian Bucko - Andrzej Krezel 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Damian BuckoAndrzej Krezel . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Damian Bucko
Завершен
0 : 3
25 мая 2025
Andrzej Krezel
Смотреть онлайн
Превью матча Damian Bucko — Andrzej Krezel

Команда Damian Bucko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Andrzej Krezel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Damian Bucko
Damian Bucko
Andrzej Krezel
Damian Bucko
2 побед
3 побед
40%
60%
11.08.2025
Damian Bucko
Damian Bucko
2:3
Andrzej Krezel
Andrzej Krezel
Обзор
31.05.2025
Andrzej Krezel
Andrzej Krezel
1:3
Damian Bucko
Damian Bucko
Обзор
28.05.2025
Andrzej Krezel
Andrzej Krezel
3:1
Damian Bucko
Damian Bucko
Обзор
27.05.2025
Damian Bucko
Damian Bucko
2:3
Andrzej Krezel
Andrzej Krezel
Обзор
25.05.2025
Andrzej Krezel
Andrzej Krezel
0:3
Damian Bucko
Damian Bucko
Обзор
Комментарии к матчу
