Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Pawel Slosarczyk . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Pawel Slosarczyk

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Pawel Slosarczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Pawel Slosarczyk, в том матче победу одержали гостьи.