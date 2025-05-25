Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Филип Сикора . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Филип Сикора

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Филип Сикора, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.