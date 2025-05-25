Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Grzegorz Sawicki . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Grzegorz Sawicki

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Grzegorz Sawicki, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Grzegorz Sawicki, в том матче победу одержали гостьи.