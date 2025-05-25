Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Томас Воржишек - Филип Чернота 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Томас ВоржишекФилип Чернота . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Томас Воржишек
Завершен
0 : 3
25 мая 2025
Филип Чернота
Превью матча Томас Воржишек — Филип Чернота

История последних встреч

Томас Воржишек
Томас Воржишек
Филип Чернота
Томас Воржишек
1 победа
7 побед
13%
88%
04.06.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
3:2
Томас Воржишек
Томас Воржишек
Обзор
03.06.2025
Томас Воржишек
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
Обзор
02.06.2025
Томас Воржишек
Томас Воржишек
3:1
Филип Чернота
Филип Чернота
Обзор
31.05.2025
Томас Воржишек
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
Обзор
29.05.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
Томас Воржишек
Обзор
31.05.2025
Томас Воржишек
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
Обзор
29.05.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
Томас Воржишек
Обзор
26.05.2025
Томас Воржишек
Томас Воржишек
0:3
Филип Чернота
Филип Чернота
Обзор
26.05.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
3:2
Томас Воржишек
Томас Воржишек
Обзор
25.05.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
Томас Воржишек
Обзор
Комментарии к матчу
