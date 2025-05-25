25.05.2025
Смотреть онлайн Томас Воржишек - Филип Чернота 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Томас Воржишек — Филип Чернота . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
ТТ Cup
Завершен
0 : 3
25 мая 2025
Превью матча Томас Воржишек — Филип Чернота
История последних встреч
Томас Воржишек
Филип Чернота
1 победа
7 побед
13%
88%
04.06.2025
Филип Чернота
3:2
Томас Воржишек
03.06.2025
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
02.06.2025
Томас Воржишек
3:1
Филип Чернота
31.05.2025
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
29.05.2025
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
31.05.2025
Томас Воржишек
1:3
Филип Чернота
29.05.2025
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
26.05.2025
Томас Воржишек
0:3
Филип Чернота
26.05.2025
Филип Чернота
3:2
Томас Воржишек
25.05.2025
Филип Чернота
3:1
Томас Воржишек
