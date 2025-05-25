Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Grzegorz Sawicki — Adrian Panczyk . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Grzegorz Sawicki — Adrian Panczyk

Команда Grzegorz Sawicki в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Adrian Panczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Adrian Panczyk, в том матче победу одержали гостьи.