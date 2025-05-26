Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кристиан Колодзей — Karol Wisniewski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Кристиан Колодзей — Karol Wisniewski

Команда Кристиан Колодзей в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.