Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Karol Wisniewski — Якуб Зочняк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Karol Wisniewski — Якуб Зочняк

Команда Karol Wisniewski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Якуб Зочняк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Якуб Зочняк, в том матче победу одержали гостьи.