26.05.2025
Смотреть онлайн Бубали - Реал Кояри 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аруба — Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: Бубали — Реал Кояри . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
Бубали
36'
64'
90+3'
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Реал Кояри
39'
Счет после первого тайма 1:1
Бубали
64'
Бубали
90+3'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
34'
Бубали - Угловой
36'
Бубали - 1-ый Гол
39'
Реал Кояри - 2-ой Гол
45+2'
Бубали - Угловой
64'
Бубали - 3-ий Гол
67'
Бубали - Угловой
69'
Бубали - Угловой
87'
Бубали - Угловой
90+3'
Бубали - 4-ый Гол
90+6'
Бубали - Угловой
Превью матча Бубали — Реал Кояри
Статистика матча
Угловые
6
0
