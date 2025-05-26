Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Бубали - Реал Кояри 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АрубаЧемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: БубалиРеал Кояри . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
Бубали
36'
64'
90+3'
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Реал Кояри
39'
Смотреть онлайн
Бубали icon
36'
Реал Кояри icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
Бубали icon
64'
Бубали icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Бубали - Угловой
36'
Бубали - 1-ый Гол
39'
Реал Кояри - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Бубали - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
64'
Бубали - 3-ий Гол
67'
Угловой
Бубали - Угловой
69'
Угловой
Бубали - Угловой
87'
Угловой
Бубали - Угловой
90+3'
Бубали - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
Бубали - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Бубали — Реал Кояри

Статистика матча

Угловые
6
0
Комментарии к матчу
