

26.05.2025

Смотреть онлайн Kick Start FC - Веймут 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БарбадосЧемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига: Kick Start FCВеймут . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Kick Start FC
54'
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Веймут
23'
50'
57'
Веймут icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
Веймут icon
50'
Kickstart Barbados FC icon
54'
Веймут icon
57'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
23'
Веймут - 1-ый Гол
38'
Угловой
Kickstart Barbados FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Веймут - Угловой
50'
Веймут - Незабитый пенальти
50'
Веймут - 2-ой Гол
54'
Kickstart Barbados FC - 3-ий Гол
56'
Угловой
Веймут - Угловой
57'
Веймут - 4-ый Гол
68'
Угловой
Kickstart Barbados FC - Угловой
75'
Угловой
Веймут - Угловой
79'
Угловой
Веймут - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Kick Start FC — Веймут

Статистика матча

Угловые
2
4
Комментарии к матчу
