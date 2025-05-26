26.05.2025
Смотреть онлайн Kick Start FC - Веймут 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Барбадос — Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига: Kick Start FC — Веймут . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Kick Start FC
54'
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Веймут
23'
50'
57'
Веймут
23'
Счет после первого тайма 0:1
Веймут
50'
Веймут
57'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
23'
Веймут - 1-ый Гол
38'
Kickstart Barbados FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Веймут - Угловой
50'
Веймут - Незабитый пенальти
50'
Веймут - 2-ой Гол
54'
Kickstart Barbados FC - 3-ий Гол
56'
Веймут - Угловой
57'
Веймут - 4-ый Гол
68'
Kickstart Barbados FC - Угловой
75'
Веймут - Угловой
79'
Веймут - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Kick Start FC — Веймут
Статистика матча
Угловые
2
4
