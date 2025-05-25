Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jaroslaw Rolak — Филип Сикора . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Jaroslaw Rolak — Филип Сикора

Команда Jaroslaw Rolak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Филип Сикора, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали гостьи.