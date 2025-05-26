26.05.2025
Смотреть онлайн Nacional Asuncion - Olimpia A. Res. 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Nacional Asuncion — Olimpia A. Res. . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
0 : 1
26 мая 2025
Olimpia A. Res.
62'
Текстовая трансляция
9'
Olimpia A. Res. - Угловой
21'
Nacional Asuncion - Угловой
31'
Nacional Asuncion - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Olimpia A. Res. - 1-ый Гол
66'
Olimpia A. Res. - Угловой
70'
Olimpia A. Res. - Угловой
73'
Nacional Asuncion - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Nacional Asuncion — Olimpia A. Res.
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
74
106
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу