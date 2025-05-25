Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Иржи Шкрла . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Иржи Шкрла

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Иржи Шкрла, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.