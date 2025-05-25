Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Алеш Руснак — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Алеш Руснак — Jaroslaw Rolak

Команда Алеш Руснак в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Алеш Руснак, в том матче победу одержали гостьи.