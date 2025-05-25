Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Andrzej Krezel — Damian Bucko . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Andrzej Krezel — Damian Bucko

Команда Andrzej Krezel в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Damian Bucko, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали гостьи.