Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Александр Духовенко — Артем Чепурный . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени .

Превью матча Александр Духовенко — Артем Чепурный

Команда Александр Духовенко в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Артем Чепурный, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Александр Духовенко, в том матче победу одержали хозяева.