Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олександр Маслов — Hryhorii Kulishov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени .

Превью матча Олександр Маслов — Hryhorii Kulishov

Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Hryhorii Kulishov, в том матче победу одержали гостьи.