Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрий Ковирков — Serhii Chelpanov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени .

Превью матча Андрий Ковирков — Serhii Chelpanov

Команда Андрий Ковирков в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Serhii Chelpanov, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Андрий Ковирков, в том матче победу одержали гостьи.