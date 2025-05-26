Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Василий Вербяный — Roman Zholubak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Василий Вербяный — Roman Zholubak

Команда Василий Вербяный в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Roman Zholubak, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Василий Вербяный, в том матче победу одержали гостьи.