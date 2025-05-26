Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Serhii Chelpanov — Артем Чепурный . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .

Превью матча Serhii Chelpanov — Артем Чепурный

Команда Serhii Chelpanov в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Артем Чепурный, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Serhii Chelpanov, в том матче победу одержали гостьи.