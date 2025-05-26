Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Назар Данилюк — Roman Zholubak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Назар Данилюк — Roman Zholubak

Команда Назар Данилюк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Roman Zholubak, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Roman Zholubak, в том матче победу одержали гостьи.