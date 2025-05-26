Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Александр Духовенко — Алексей Грымовский . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени .

Превью матча Александр Духовенко — Алексей Грымовский

Команда Александр Духовенко в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Алексей Грымовский, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Александр Духовенко, в том матче победу одержали хозяева.