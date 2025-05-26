Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Александр Духовенко — Serhii Chelpanov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Александр Духовенко — Serhii Chelpanov

Команда Александр Духовенко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Александр Духовенко, в том матче победу одержали гостьи.