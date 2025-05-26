Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Serhii Chelpanov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Serhii Chelpanov

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Serhii Chelpanov, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Serhii Chelpanov, в том матче победу одержали гостьи.