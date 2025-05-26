Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Артем Чепурный — Алексей Грымовский . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:55 по московскому времени .

Превью матча Артем Чепурный — Алексей Грымовский

Команда Артем Чепурный в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Алексей Грымовский, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Артем Чепурный, в том матче победу одержали хозяева.