Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Александр Мелашенко — Hryhorii Kulishov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Александр Мелашенко — Hryhorii Kulishov

Команда Александр Мелашенко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Александр Мелашенко, в том матче победу одержали хозяева.