Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олександр Маслов — Александр Мелашенко . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени .

Превью матча Олександр Маслов — Александр Мелашенко

Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Александр Мелашенко, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Олександр Маслов, в том матче победу одержали гостьи.